Глава Кургана Ситникова рассказала о транспортной реформе и новых ценах на проезд

Глава Кургана Елена Ситникова на пресс-конференции 24 июня рассказала подробности транспортной реформы, которую готовит город в этом году. «Планируем ввести регулируемый тариф, будет единый интервал остановок автобусов. Повторения весенних историй с увеличением тарифа перевозчиками не будет», – цитирует 45.ру Елену Ситникову.

По ее словам, для установления тарифа был заключен договор с РОСДОРНИИ (для изучения пассажиропотока) и разработан проект новой маршрутной сети, а также проект документа по введению новой маршрутной сети, который сейчас проходит оценку. Сейчас чиновники ждут от перевозчиков предложений по новой маршрутной сети, а с 18 июля по 1 августа их будут публично обсуждать.

«Контракты с перевозчиками будут на 5 лет. Им будут финансировать затраты. Кроме того, за соблюдением графика автобусов будут строго следить, а перевозчики разработают приложение для отслеживания автобусов», – сообщила Елена Ситникова. Чиновница добавила, что в течение одного года на 30% будет обновлен автопарк, 10% автобусов поступит с завода.

Реформу начнут осенью 2022 года. Планируется, что размер тарифа будет в диапазоне от 30 до 32 рублей. Окончательная стоимость проезда станет известна в июле-августе. Чиновники мэрии отмечают, что основная цель реформы – перейти от ПАЗов к автобусам среднего и большого класса.

Курган, Ольга Федорова

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