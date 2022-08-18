Бывшая пиарщица мэрии Кургана взяла интервью у главы Елены Ситниковой

Галина Добрецова, бывший начальник пресс-службы мэрии Кургана, трудоустроилась в ЦУР (центр управления регионом) и стала ведущей прямых эфиров. Первый такой прямой эфир проходит 18 августа – его гостем стала глава Кургана Елена Ситникова.

Вопросы, которые задала г-жа Добрецова, в последнее время уже так или иначе комментировали представители городской администрации. Новой информации в процессе беседы озвучено не было.

Один из вопросов касался транспортной рефомы. Правда, сформулирован он был таким образом, что ничего конкретного в ответ можно было не ждать.

«Давайте поговорим о городских перевозках. Тоже в последнее время шуму в Интернете очень много. Особенно сейчас обсуждается ситуация с номерами 368, 381, 328. Значит, обсуждается введение единого тарифа на территории Кургана, обсуждается грядущая транспортная реформа. Как вы видите, как будет развиваться ситуация?», – спрашивает Галина Добрецова.

Елена Ситникова сообщает, что ситуация будет развиваться «в лучшую сторону». Она снова напомнила, что сейчас все перевозчики в областном центре частные и сами имеют право устанавливать стоимость билетов. Осенью произойдёт переход на регулируемый тариф – для транспортников установят единую цену билета (выпадающие расходы должна будет компенсировать мэрия из бюджета – прим.ред).

Также г-жа Добрецова зачитала вопрос подписчиков – смогут ли граждане ознакомиться с исследованием РОСДОРНИИ о состоянии пассажиропотока в городе. Вместо ответа на этот вопрос глава города сообщила, что в открытом доступе находится новая маршрутная сетка, которую составили на основе исследования научных сотрудников.

Курган, Наталья Ефремова

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