Губернатор Шумков откровенно высказался о проблемах автобусных перевозок в Кургане

Губернатор Курганской области Вадим Шумков высказался на тему развития сферы пассажирских перевозок в Кургане. Он написал большой пост в свём аккаунте в «ВКонтакте» вечером 1 декабря 2021 года. По словам главы региона, нынешнее положение вещей в этой отрасли вынуждает областных чиновников вмешиваться в ситуацию, хотя это полномочия муниципальной власти.

Как написал Шумков, ещё в 2019 году он попросил городских чиновников «совместно за 3 года поменять основной подвижной состав на новые автобусы, выбрав при этом вариант фиксации стоимости перевозок в интересах граждан». Речь идёт о совместной работе чиновников с перевочзиками. Однако этого не произошло. И в 2021 году муниципальные служащие, пишет губернатор, «втихую» продлили разрешения на перевозки всем перевозчикам сразу на 5 лет и «забыли» о том, что от них требовались фиксация цен и обновление транспорта.

Шумков напоминает, в своё время муниципальные перевозки в Кургане были уничтожены – как автобусные, так и троллейбусные. На смену пришли частники. Но вместо контроля и разумного регулирования частных перевозчиков некоторые чиновники городской администрации действовали в интересах этих бизнесменов.

«По-свойски» подмигивая друг другу, мол, «ничего, мы-то тут свои люди, договоримся», продлить еще на 5 лет разрешения на перевозки, в том числе тем, кто нормально никогда не платил налоги, перевозя людей в ржавых старых автобусах. Без каких-либо обязательств по удержанию цен и модернизации парка», – пишет Вадим Шумков.

Глава региона объясняет: эти разрешения можно будет изменить после того, как будет готова новая схема пассажирских перевозок Кургана. Напомним, её делает РосдорНИИ.

Шумков также отмечает, что пассажирские перевозки – это сфера с большим количеством неучтённых наличных средств. И те налоговые проверки, которым сейчас подвергаются некоторые перевозчики, вовсе не беспочвенны. Напомним, сами транспортники говорят о том, что из-за доначисленных налогов они терпят огромные убытки (ранее они дробили бизнес и пользовались льготными режимами налогообложения). Кроме того, уверяют транспортники, растёт стоимость ГСМ, зарплаты водителей и прочие расходы. Поэтому регулярно перевозчики повышают стоимость проезда.

Вадим Шумков объясняет: написал пост не для того, чтобы оправдаться. Он называет варианты решения транспортной проблемы Кургана. Один из них – это привлечение крупного оператора, который запустит несколько сотен новых автобусов. Этот путь требует огромных бюджетных затрат.

«Расчётная стоимость разового обновления парка городских автобусов без учёта оборотных и вспомогательных расходов составляет 2,5-3 млрд рублей», – разъяснил глава региона.

Он добавил: автобусы сейчас обновляются некоторыми, добросовестными, перевозчиками, но небыстро. «Выводятся на линию до 50 новых машин ежегодно», – написал Шумков.

Результаты обследования пассажиропотока и новая схема автобусных перевозок будут готовы во втором полугодии 2022 года. Именно тогда, очевидно, стоит ждать решения областной и муниципальной власти – как будет развиваться сфера дальше.

Пост Вадима Шумкова о развитии сферы пассажирских перевозок.

Курган, Наталья Ефремова

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