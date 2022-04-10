Глава Кургана Ситникова заявила о переходе общественного транспорта на регулируемый тариф ВИДЕО

В Кургане до конца 2022 года введут регулируемый тариф в общественном транспорте. Об этом заявила глава города Елена Ситникова, цитата которой размещена в официальном правительственном паблике «Объясняем. Курганская область» 9 апреля 20212 года.

«Сейчас администрация города уже завершает работу по переформатированию маршрутной сети города Кургана и по переходу на регулируемый тариф. Переход на регулируемый тариф мы планируем до конца 2022 года. Эту работу с перевозчиками мы сейчас будем проводить, – сообщила г-жа Ситникова, не объяснив подробности.

На официальном сайте мэрии столицы и правительства Курганской области никакой информации об этом нет.

Ранее власти Курганской области заказали дорогостоящее исследование маршрутной сети Кургана и курганской агломерации у РосдорНИИ. Оно должно быть готово весной этого года. Целями этого исследования чиновники называли расчёт пассажиропотока, разработку новых маршрутов исходя из полученных данных и переход на регулируемый тариф.

На проблему устаревших автобусов в Кургане обращала внимание губернатора Вадима Шумкова спикер СовФеда Валентина Матвиенко в сентябре 2021 года. «Сколько на этих пазиках можно возить людей? Уже не 90-ые годы. Вади Михайлович, займитесь. Хороший современный общественный транспорт – люди этого ждут», – отметила она.

Стоимость проезда – одна из острых тем для Кургана. Пока тариф нерегулируемый, перевозчики могут назначать любую стоимость проезда. За последние пару лет было уже несколько удорожаний билета. Транспортные компании объясняют рост цен увеличением стоимости расходных материалов, необходимостью обновлять технику, а также новым налоговым исчислением. Одному из крупных перевозчиков Кургана доначислили налоги. После этого он сообщил, что увеличивает стоимость проезда.

Курган, Наталья Ефремова

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