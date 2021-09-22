Матвиенко похвалила губернатора Шумкова: «Это не только моё мнение, я ознакомилась с блогосферой»

Председатель СовФеда Валентина Матвиенко отметила, что ещё несколько лет назад сама не верила в то, что Курганская область будет расти по всем направлениям и региону удастся переломить негативный тренд. Однако теперь она видит, что с приходом Вадима Шумкова за 2 года произошли «колоссальные перемены». Об этом она сказала на пленарном заседании 22 сентября, после доклада губернатора Курганской области.

Это заседание стало итогом работы делегации региона в Совете Федерации – с 20-22 сентября тут проходят Дни Курганской области. На комитетах в течение двух дней подробно разобрали те вопросы, в которых регион просит содействия федеральной власти и законодателей. А сегодня с итоговым докладом выступил Шумков. Он кратко рассказал, как изменилась область.

Сократились выплаты по госдолгу за счёт снижения процентной ставки, растут собственные доходы бюджета. Вместе с «Газпромом» регион создал большую программу газификации, которая позволит привести газ в 116 населённых пунктов. Огромное число коммунальных объектов ремонтируется – КОСы, водопроводы, канализация. Сотни километров дорог обновляются, в том числе реконструируется сложный объект – путепровод в Кургане. Десятки больниц и поликлиник переживают капитальный ремонт, при этом три новых объекта появятся в Кургане – хирургический комплекс онкоцентра, детская и взрослая поликлиники. «Что касается экономики, я тут готов ответить за свои слова – оказывается беспрецедентная поддержка. 9 индустриальных парков появятся в регионе, мы сегодня строим уже 5 индустриальный парк. Это не прожекты, это действия. Объекты создаются при поддержке государства», – отметил губернатор. Он также упомянул проект «Русская мечта», согласно которому гражданам предоставляется для строительства дома участок и финансовая помощь при покупке квартиры или дома в ипотеку и при строительство своего дома.

«Люди не только заметили эти изменения, но сменился депрессивный негативный настрой, многие начинают гордиться своим регионом, своими городами», – рассказал Вадим Шумков.

Глава региона ещё раз перечислил предложения, которые требуют поддержки: это перераспределение налоговой базы (регистрация в Курганской области крупных корпораций для того, чтобы они платили налоги в регионе). Второе – это возвращение льготных кредитов и субсидирования строительства свиноводческих и птицеводческих комплексов и молочных ферм. Также 21 сентября на комитете по соцполитике замгубернатора Лариса Кокорина озвучила предложения по выравниваю зарплат медиков по всей стане, чтобы из бедных регионов наподобие Курганской области не сбегали врачи в богатые нефтегазовые субъекты, которые имею возможность доплачивать медикам.

Глава СовФеда Валентина Матвиенко уточнила: регион развивается комплексно, изменения многоплановые.

«Это не только моё мнение, я ознакомилась с блогосферой, с сетями, и жители отмечают, как заметно область преобразовалась за время работы нового губернатора», – отметила г-жа Матвиенко.

Она напомнила, что одно из крупнейших изменений – это снижение тарифа на электроэнергию для потребителей прочие – предприятий и бюджетных организаций. «В области на самом деле, несмотря на то, что нет нефти и газа, большой потенциал, он просто был спящий, а сейчас он реализуется», – отметила председатель СовФеда.

«Все проблемы по мановению волшебной палочки решить невозможно», – добавила сенатор, отмечая, что ещё есть, над чем работать.

Она отметила ряд проблем, которые региону ещё предстоит решить, в том числе с федеральной поддержкой – это обновление коммунальных сетей (регион уже попросил 2 млрд рублей на реконструкцию водопровода в Кургане на профильном комитете), снижение оттока населения, снижение смертности и повышение уровня рождаемости. И, кроме того, Валентина Матвиенко попросила губернатора Вадима Шумкова подключиться к решению вопроса обновления подвижного состава общественного транспорта в Кургане. «Сколько на этих пазиках можно возить людей? Уже не 90-ые годы. Вади Михайлович, займитесь. Хороший современный общественный транспорт – люди этого ждут», – отметила она.

По итогам «часа субъекта» в Совете Федерации предложения Курганской области были приняты в работу – за них проголосовали все сенаторы.

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