«Это будет тяжёлый год»: перевозчики Кургана назвали проблемы транспортной реформы

Перевозчики Кургана высказали «за» и «против» транспортной реформы, которую проводят областные и городские власти. Речь идёт о переходе на регулируемый тариф и попытке обновить автобусный парк – старые ПАЗики вызывают негативную реакцию у населения столицы Зауралья. Развёрнутый комментарий опубликовали 19 июля 2022 года в группе «Союз транспортных организаций Курганской области» «Вконтакте». Авторы сообщения попытались разъяснить суть реформы и переходные положения. Чего, кстати, до сих пор не сделали городские власти.

Во-первых, по данным Союза, разработаны новые маршруты. Однако в первый год реформы и старые, и новые маршруты будут действовать одновременно.

«Существующая маршрутная сеть из 290 старых машин, преимущественно ПАЗиков, плавно за 5 лет меняется на 230 новых автобусов. С 1 января будут действовать маршруты с более чем 500 единицами техники. Дело в том, что новые маршруты будут работать по регулируемым тарифам, на 5 лет будет установлен единый тариф, например 2023 г. – 32 руб., 2024 г. – 33 руб. и т.д., т.е. повышение стоимости проезда будет увеличиваться на % инфляции. При этом администрация Кургана выставляет требование к перевозчикам – постепенная замена всего парка старой техники на новые автобусы», – говорится в сообщении перевозчиков.

В Союзе предполагают, что в бюджете заложат очень ограниченную сумму на реформу, а потому ждать быстрого обновления парка автобусов не стоит. Речь идёт о том, что бюджет не сможет компенсировать перевозчикам расходы на новый транспорт.

«Чуда не произойдёт, на конкурс не заявится единый «импортный» перевозчик с новыми автобусами, реформа будет произведена силами существующих перевозчиков, уже работающих в Кургане, – уверены в Союзе.

Там предполагают, что перестройка системы будет сопровождаться путаницей и нервозностью.

«Любая реформа сопровождается сложностями и проблемами, тяжёлый год предстоит всем – и персоналу транспортных предприятий, и жителям города. Уже сейчас понятно, что первой проблемой для пассажиров будет полная путаница в маршрутах. Новые 40 маршрутов с новыми номерами плюс старые. Перевозчикам, и так не оправившимся от спада пассажиропотока, вызванного пандемией, будет сложно купить новые автобусы, резко выросшие в цене. Так, раньше можно было приобрести ПАЗик за 1,8 млн. руб., теперь ПАЗики стоят от 3,8 млн. руб. Автобусы среднего класса – до 18 млн. руб. за единицу», – объясняют перевозчики.

Далее приводим плюсы и минусы, которые назвали сами перевозчики.

Плюсы от предлагаемой реформы:



• Обновление автобусов

• Водители автобусов в процессе реформы начнут соблюдать расписание и вовремя подходить на остановку, при регулируемых тарифах у администрации города появляется рычаг влияния на перевозчиков. Постепенно с ходом внедрения реформы прекратятся «гонки» водителей за пассажирами, на всех остановках разместят расписание автобусов

• Прогнозируемый и сниженный тариф. Если оставить всё как есть, то при нерегулируемых тарифах прогнозируется стоимость проезда 35-40 руб в 2023-25 гг, а при реформе 32-34 руб.



Минусы:



• Сложности для жителей отдалённых районов города. Сейчас можно из любого района добраться в другой практически без пересадок (коэффициент беспересадочности в настоящее время составляет 95%). Согласно методике Минтранса в области пассажирского транспорта, для городов с населением от 200 до 500 тыс. человек коэффициент беспересадочности должен составлять 50%. Вероятно, по этой причине РОСДОРНИИ и сократили многие маршруты до вокзала и до Центрального рынка. Но одно дело теория, другое дело практика. Если не будет проездных, затраты на транспорт для почти 10% пассажиров увеличатся в 1,5 раза

• Неразбериха на начальном этапе реформы. Есть 290 графиков по старой маршрутной сети и 230 – по новой. Все понимают, что 500 автобусов по улицам не поедут, просто водителей не хватит, поэтому будет ездить половина от старых маршрутов и половина от новых

• Перевозчики могут начать избавляться от убыточных маршрутов. Соответственно, на некоторых направлениях возможны проблемы с автобусным сообщением

• Переходный период очень сложный, многое будет зависеть от вовлечённости в процесс городских властей и от перевозчиков, необходима работа в «ручном режиме» целый год, а может быть и больше.

Ранее глава Кургана Елена Ситникова обещала, что в первый же год реформы автобусный парк обновится на треть. «Контракты с перевозчиками будут на 5 лет. Им будут финансировать затраты. Кроме того, за соблюдением графика автобусов будут строго следить, а перевозчики разработают приложение для отслеживания автобусов», – говорила г-жа Ситникова.

Курган, Наталья Ефремова

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