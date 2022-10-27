Власти Кургана объяснили урезание автобусных маршрутов в ходе реформы

Сотрудник мэрии Кургана Андрей Плешков выступил с комментариями по поводу сокращения некоторых автобусных маршрутов после транспортной реформы. Он сослался на исследование РосдорНИИ (его, кстати, в открытом доступе нет – прим.ред.).

«Одна из основных проблем в Кургане – дублирование маршрутов. Коммерческие перевозчики начинают битву за пассажира, гонки, вследствие чего – несоблюдение расписания. При новой маршрутной сети мы полностью всего этого избежим», – пообещал г-н Плешков. Он заявил, что транспортная доступность отдалённых микрорайонов города будет обеспечена. В том числе и микрорайона Утяк – жители этой территории жаловались на урезание автобусного маршрута, которое предусмотрено реформой.

«Нам приходят обращения от жителей Утяка: «Почему в нашей будущей маршрутной сети сокращены остановки?". По обследованию РосдорНИИ основной пассажиропоток на этом направлении движется от микрорайна Утяк до Центрального рынка. И на следующих остановках он снижается до минимума. Фактически протяжённость маршрута – 22 м. Это от Центрального рынка до микрорайона Утяк. Увеличение маршрута приведёт к увеличению стоимости проезда», – пригрозил чиновник.

Он сообщил, что сейчас микрорайон обслуживают 3 автобуса в зимний период и 4 – в летний. По словам служащего, после сокращения длины маршрута автобусы станут ходить чаще. «Сейчас интервал 25-40 минут, будет – от 20 до 23 минут», – пообещал г-н Плешков.

Далее он анонсировал полную замену автобусов в течение 5 лет. «В первый год мы меняем более трети автобусов, и на остальные 4 года мы меняем все остальные автобусы», – заявил представитель мэрии. Он не раскрыл механизм обновления автобусов: кто будет их покупать и за какие средства – неясно.

Ранее глава Кургана Елена Ситникова обещала, что конкурсы на новые маршруты состоятся сентябре-октябре 2022 года. До конца октября осталось 3 дня. Городские чиновники обнародовали тариф, который они установят – билет будет стоит 30 рублей. Перевозчики уже назвали эту цифру невыгодной.

Курган, Наталья Ефремова

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