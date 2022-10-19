В Кургане установили максимальный тариф на проезд в автобусе

Власти Курганской области установили предельный максимальный тариф на проезд в общественном транспорте в Кургане. С 1 января 2023 года поездка в автобусах города будет стоить не более 30 рублей.

Эту сумму чиновники считают экономически обоснованной, поэтому никаких возмещений из бюджета транспортным предприятиям не предусмотрено. У перевозчиков очевидно другое мнение – несколько дней назад они попытались поднять цены на билеты сразу на восьми автобусных маршрутах до 32 рублей. Но после переговоров с мэром Еленой Ситниковой отменили решение.

Напомним, с 2023 года общественный транспорт Кургана переходит с нерегулируемого на регулируемый властями тариф. Стоимость проезда будет фиксированной для граждан. Убытки транспортных предприятий и разницу в стоимости билета (для граждан и фактической), если таковые появятся, должен будет возмещать бюджет.

Курган, Ольга Федорова

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