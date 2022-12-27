Власти Кургана обещают наказать перевозчиков, которые будут «маскироваться» под транспортную реформу

С 3 января 2022 года в Кургане будут действовать и старые и новые маршруты общественного транспорта. Старые маршруты будут действовать до окончания срока свидетельств (у каждого перевозчика свой срок). При этом автобусы на новых маршрутах будут брендированы логотипом Кургана (рисунок внизу новости – прим.ред.). Если транспорт старых маршрутов разместит логотип, то власти будут наказывать перевозчиков.

«Перевозчики, которые не попали в транспортную реформу, не будут иметь права пользоваться брендированным автобусом. Это защищённый наш бренд. Если мы такие случаи маскировки увидим, то будем применять санкции», – сообщила глава Кургана Елена Ситникова во время прямого эфира 27 декабря 2022 года.

Всего 4 перевозчика поделят между собой новые маршруты в рамках транспортной реформы в Кургане. Стоимость проезда составит 30 рублей. Тариф регулируемый, это значит, что власти должны будут компенсировать убытки перевозчиков, если последние докажут свои расходы.

«Цель транспортной реформы – за 4-5 лет полностью обновить подвижной состав, чтобы в городе у нас были новые транспортные средства», – напомнила г-жа Ситникова, сообщив, что перевозчики будут покупать новые автобусы.

Курган, Наталья Ефремова

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