Перевозчики Кургана не могут спрогнозировать последствия транспортной реформы

С 3 января в Кургане стартует транспортная реформа – на новые маршруты выйдут автобусы с ценой билета 30 рублей. Цена установлена мэрией Кургана. Если расходы транспортных предприятий превысят собранные с пассажиров суммы, власти обязаны будут компенсировать недостающие расходы. Конкурсы на расторговку маршрутов подходят к концу. При этом перевозчики опасаются, что не все транспортники впишутся в новые условия. В частности требования обновления автопарка.

«Учитывая, что до нового года осталось 3 недели – сроки очень сжатые, успеют победители приобрести технику, оборудовать ее в соответствии с новыми требования – вопрос пока открытый», – написано в обращении Союза транспортных предприятий Курганской области 13 декабря 2022 года.

«В новой маршрутной сети установлен запрет на старые ПАЗики, на дорогах не будет автобусов старше 7 лет. За 5 лет планируется обновить парк полностью, каждый год перевозчики должны обновлять существенную часть парка. Готовясь к транспортной реформе часть перевозчиков уже купила новые комфортабельные автобусы, они уже на линии»,– рассказали в Союзе.

Также представители Союза напомнили, что из-за реформы меняются маршруты и номера автобусов. Объединение предупреждает: тяжело будет не только пассажирам, но и самим транспортникам.

О тарифе в Союзе говорят размыто: «Насколько он обоснован – покажет время. Цены практически на все комплектующие и расходники существенно выросли, смогут ли перевозчики не только продолжать работать, но и полностью обновить парк – пока четкого понимания нет».

Курган, Наталья Ефремова

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