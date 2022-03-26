Мэр Кургана Ситникова попросила перевозчика вернуть цены на проезд на уровень 30 рублей

Мэрия Кургана в субботу, 26 марта, продолжает делать заявления о повышении стоимости проезда на некоторых маршрутах до 33 рублей. За несколько часов власти сделали уже два заявления. В последнем мэр Елена Ситникова попросила перевозчика (его имя по-прежнему не называют вслух) вернуть стоимость проезда на прежний уровень, то есть снизить до 30 рублей.

Утром 26 марта глава Кургана Елена Ситникова в своём аккаунте фактически повторила вчерашнее заявление своего подчинённого Андрея Плешкова. Она сообщила, что городские власти не согласны с аргументацией перевозчика о том, что выросли цены на ГСМ и запчасти. По её словам, газ не подорожал, а изменение цены на запчасти перевозчик не доказал. Глава уточнила, что власти запросили обоснование роста расходов, о котором говорило транспортное предприятие. Она добавила, что чиновники продолжат «отрабатывать с перевозчиками вопросы сдерживание тарифа».

Через три часа пресс-секретарь губернатора Вадима Шумкова г-н Тетерин распространил новое заявление Елены Ситниковой, которое разительно отличается по риторике от утреннего. В нём глава города уверяет, что перевозчик повысил стоимость проезда «без всяких на то оснований» (вероятно, муниципальные служащие передумали ждать от перевозчика обоснований). Она также сказала, что «непозволительно пытаться залезть в карман к жителям в угоду своими интересам». Это заявление, как уточняется в информации, сделано после встречи с тем самым неназванным перевозчиком. И эту позицию, пишет г-жа Ситникова, поддерживает областное правительство.

«Перевозчику рекомендовано не позднее начала следующей недели вернуть прежнюю стоимость проезда на обслуживаемых им маршрутах», – говорится в заявлении главы Кургана.

В информации не уточняется, что произойдёт, если владелец транспортного предприятия не внемлет совету чиновников.

Напомним, в Кургане нет муниципального транспортного предприятия – его ликвидировали несколько лет назад. Тариф частные перевозчики устанавливают самостоятельно – он нерегулируемый. Фактически, рычагов воздействия на плату за проезд у чиновников нет.

В прошлом году власти обещали дать пояснение – возможен ли переход на регулируемый тариф с частичной компенсацией выпадающих доходов перевозчиков из бюджета. Для этого в том числе заказали дорогостоящее исследование пассажиропотока. Результатов исследования пока нет и прогноза от властей тоже.

Курган, Наталья Ефремова

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