Власти Кургана попытались объяснить повышение цен на проезд: «администрация не согласна»

В мэрии Кургана попытались прокомментировать повышение цен на проезд. Директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков заявил, что чиновники не одобряют такое решение перевозчика (самого перевозчика он не назвал) и попросили его предоставить доказательства увеличения расходов, которое привело к росту стоимости проезда. Последует ли за этим снижение стоимости билета – Андрей Плешков не сказал.

«24 марта один из перевозчиков повысил стоимость проезда для граждан с 30 до 33 рублей. Мотивировал это тем, что поднялась стоимость ГСМ, запчастей, обслуживания навигационной системы. Администрация города Кургана категорически не согласна с этим повышением. Считаем, что стоимость ГСМ не возросла. Мы просим всех наших перевозчиков воздержаться от спекулятивных поднятий цен. И держать и зафиксировать цены на прежнем уровне», – сообщил г-н Плешков 25 марта 2022 года.

«Мы не отказываемся встречаться с бизнесом и разбирать каждый факт повышения цены по каждому отдельному пункту. Мы понимаем все негодования наших граждан. И считаем, что они обоснованны», – добавил муниципальный служащий.

Плешков признал, что для некоторых граждан повышение стоимости было сюрпризом (он не указал, кто в этом виноват).

«Считаем, что повышение недопустимо. У нас была сегодня встреча с перевозчиком, мы попросили, чтобы все расчёты были предоставлены нам в понедельник. Мы готовы сесть и полностью по каждому пункту проверить каждую стоимость. Мы будем встречаться с перевозчиками, мы будем проверять их расчёты. Будем проверять обоснованность этих расчётов», – заключил директор департамента.

О том, что цены на проезд выросли, стало известно от жителей Кургана. В мэрии столицы области признались, что знали о повышении заранее. Два дня назад там сообщили, что повышение обусловлено ростом цен на сопутствующие товары.

Курган, Наталья Ефремова

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