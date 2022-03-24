В Кургане неожиданно выросла плата за проезд в транспорте

С сегодняшнего дня, 24 марта, цена билета на некоторых маршрутах в общественном транспорте Кургана выросла до 33 рублей. Как выяснилось, в мэрии Кургана знали о грядущем росте цен – перевозчики, как это и положено по закону, уведомили городских чиновников заранее. Для жителей известие стало неприятным сюрпризом.

На каких именно маршрутах повышается стоимость проезда – пока не вполне понятно. В мэрии в ответ на запрос агентства 45.RU чётких пояснений не дали. Там лишь отметили, что всё ещё ведут переговоры с транспортниками, пытаясь «заморозить» цены.

Рост стоимости проезда городские власти объясняют удорожание всех составляющих – запчасти, обслуживание терминалов оплаты, спутниковой навигации и так далее.

«В настоящее время наблюдается значительный рост себестоимости одной поездки в общественном транспорте города Кургана, которая складывается в том числе из стоимости запчастей (расходные материалы), обслуживания оборудования по безналичной оплате проезда, навигационного оборудования ГЛОНАСС/GPS и т. д. В связи с этим перевозчики, обслуживающие городские маршруты, уведомили организатора перевозок о том, что вынуждены увеличить стоимость разовой поездки, – прокомментировала 45.RU пресс-служба городской администрации Кургана.

Там снова напомнили о том, что у перевозчиков действуют льготные карты (вроде «проездного»). Одна из таких программа – карта «Кузнечик».

Последний рост цен на билеты в транспорте Кургана произошёл осенью 2021 года. Тогда мэрия областной столицы и областные чиновники обвинили перевозчиков в «серой бухгалтерии», в том, что расходы, которые указывают на необходимость роста платы, ничем не доказаны, в многочисленных нарушениях ДТП, в срыве графиков движения. В рамках брифинга чиновники обещали гражданам, что рассмотрят вариант введения регулируемого тарифа – когда для граждан плата остаётся неизменной, а перевозчикам, в случае необходимости, выплачиваются недостающие доходы из бюджета. Также заходила речь о том, чтобы модернизировать городской транспорт с помощью инструментов ВЭБ РФ. Но для этого необходимы колоссальные для региона деньги – порядка 2 млрд рублей. Пока такое решение не принято.

Курган, Наталья Ефремова

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