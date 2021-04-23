Тариф снижается: в Кургане крупный перевозчик вводит карточную систему оплаты проезда

В Кургане ключевой перевозчик – компания «Транссервис», ввел систему оплаты проезда по электронным карточкам. Проездной выпускается под названием «Кузнечик». Пассажирам предлагают три тарифных варианта, но все они позволят снизить стоимость проезда на 4-6 рублей.

Курганский «Кузнечик» – аналог проездных карточек, которые давно работают в столичных городах. Это, к примеру, «Е-Карта» в Екатеринбурге, «Тройка» в Москве или «Подорожник» в Санкт-Петербурге. Как сообщил «Новому Дню» директор «Транссервиса» Алексей Кирпищиков, сейчас стоимость разового проезда в автобусах компании составляет 26 рублей, а с помощью карты цена поездки снижается до 20-22 рублей, в зависимости от выбранного тарифа.

Г-н Кирпищиков уточнил, что если купить «Кузнечика» за 1100 рублей, то пассажир может совершить 50 поездок по цене 22 рубля. Карта действительна 50 дней. Второй тариф – 2700 рублей. Это 135 поездок по цене 20 рублей. Срок действия карты 180 дней. Третий вариант, который перевозчики называют «короткий» – это 350 рублей за 15 поездок. Цена поездки в этом случае составляет 23 рубля 33 копейки, срок действия карты – 30 дней.

«Новая карта – это наше конкурентное преимущество на рынке. И это возможность привлекать пассажиров, которые теперь сами могут выбирать для себя наиболее выгодный им тариф», – прокомментировал Алексей Кирпищиков.

По истечению срока электронный проездной становится недействительным. Пока пополнить карту невозможно, но в перспективе к «Кузнечику» будет привязан электронный кошелек. Сейчас сама карта не продается, ее курганцам выдают бесплатно, нужно лишь оплатить выбранный лимит поездок. Деньги принимают кондукторы, можно также приехать в офис «Транссерсвиса». Карточку считывает валидатор, подкреплять какими-либо документами право на льготный тариф не нужно.

В мэрии Кургана «Новому Дню» уточнили, что в данный момент «Транссервис» обслуживает 15 городских маршрутов из 66 действующих в городе. Доля на рынке – 26 процентов. Автопарк компании – 100 автобусов.

Всего в Кургане муниципальную маршрутную сеть обслуживают 24 перевозка, из них 15 – это юридические лица, девять – индивидуальные предприниматели, уточнили в мэрии Кургана. В марте текущего года от 18-ти перевозчиков в горадминистрацию поступило уведомление о повышении стоимости проезда. На каких-то маршрутах владельцы «ПАЗиков» заявляли о повышении цены с 25 рублей сразу до 28 рублей.

«Кузнечик» – не дебютный для Кургана вариант, с помощью которого можно экономить на проезде. Ранее на 69% маршрутной сетки (это 43 городских маршрута) была введена единая транспортная пластиковая карта «Элкарт». Она действует на маршрутах № 2, 5,6,7,8,12,13,19, 20, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 36,75, 301, 307, 309, 316, 318, 320, 324, 328, 330, 331, 336, 341, 342, 349, 359, 360, 361, 363, 365, 368, 378, 381, 388, 396, и 403.

И у этой системы оплаты другие тарифы: «Лимит 70» стоит 1250 рублей в месяц, «Лимит 100» – 1700 рублей, «Лимит 100» – 1700 рублей, «90 дней лимит 100» – 2000 тыс рублей. Плюс есть безлимитка, такая карточка обходится курганцам 2500 рублей в месяц.

Как сообщал «Новый День», с 1 апреля в Кургане начали также действовать льготные электронные карты школьника. До этого ученикам выдавали купон-талоны. Детям из малоимущих семей карточку дают из расчета 30 поездок в месяц (карточка действует только в период учебного года), сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 72 поездки в месяц (карта действует в течение всего года). Деньги на карту школьникам-льготникам поступают автоматически. Остальные школьники получают 25 поездок в месяц по сниженной цене – 21 рубль. Разницу перевозчикам компенсирует городской бюджет.

Пользоваться «Элкартой» могут также жители Кургана. Она действует на маршрутах № 2, 5,6,7,8,12,13,19, 20, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 36,75, 301, 307, 309, 316, 318, 320, 324, 328, 330, 331, 336, 341, 342, 349, 359, 360, 361, 363, 365, 368, 378, 381, 388, 396, и 403.

И у этой системы оплаты другие тарифы: «Лимит 70» стоит 1250 рублей в месяц, «Лимит 100» – 1700 рублей, «Лимит 100» – 1700 рублей, «90 дней лимит 100» – 2000 тыс рублей. Плюс есть безлимитка, такая карточка обходится курганцам 2500 рублей в месяц.

В компании «Транссервис» подчеркивают, что новый «Кузнечик» (как и «Элкарт») не конкурирует с картой школьника и не блокирует ее действие. Как и не отменяет квоту проездных талонов, которые получают пенсионеры Кургана. Молодежь и пенсионеры Кургана могут использовать оба льготных варианта, либо выбрать тот, который им выгоден.

«Кузнечик», который принимается на маршрутах «Транссервиса», можно узнать по рекламе. «Для удобства пассажиров на лобовом стекле висит табличка – «Кузнечик»», – добавил директор автотранспортной компании. Как подчеркнула исполнительный директор «Транссервиса» Наталья Кутепова, стоимость поездки по проездным «Кузнечик» не изменится, даже если перевозчик решит поднять стоимость разового проезда.

Курган, Дарья Котова

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