В Кургане снова обсуждают перспективы повышения цен на проезд из-за удорожания запчастей

В Кургане перевозчики снова обсуждают перспективы повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в Союзе транспортных организаций Курганской области. Аргументом стал рост стоимости запчастей и других товаров, которые используют транспортники.

«Поднятие цен на проезд возможно. Это связано с ростом стоимости автозапчастей, расходников, масел, шин, кассовых чеков, канцелярии, а также необходимостью повышать заработную плату работникам транспортных предприятий, – заявил изданию 45.RU председатель Союза транспортных организаций Курганской области Игорь Кимаковский, добавив, что о конкретном повышении у какого-либо из перевозчиков ему неизвестно.

Также журналисты пишут, что намерения перевозчиков обсудят 23 марта в транспортном управлении Кургана.

Ранее по инициативе губернатора Вадима Шумкова были приняты поправки в закон, согласно которым перевозчики обязаны уведомлять об изменении цен на проезд за 30 дней.

В администрации Кургана пока никак не прокомментировали информацию о возможном повышении цен. В аккаунтах мэрии областной столицы лишь появилось напоминание о том, что жители города могут воспользоваться картой «Кузнечик» (льготная карта одного из перевозчиков), по которой цена одной поездки будет ниже.

В декабре 2021 года губернатор Шумков заявил, что он ещё три года назад просил городских чиновников выбрать вариант «фиксации стоимости перевозок в интересах граждан»

Из каких вариантов нужно было выбрать – неизвестно. Сейчас зафиксировать цену билета крайне сложно, потому что все перевозчики частные и работают по нерегулируемому тарифу. Если тариф будет регулируемым, то есть будет установлен государством, то не исключено, что власти должны будут доплачивать перевозчикам из бюджета. Пока такое решение не принято, хотя ещё год назад власти обещали этот вариант просчитать и озвучить перспективы его применения. Процесс остановлен до того момента, как РосдорНИИ не представит цифры пассажиропотока. Это должно произойти весной 2022 года. Но пока никаких заявлений власти Кургана и областные чиновники не сделали.

Курган, Наталья Ефремова

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