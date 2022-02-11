Мэрия Кургана подтвердила отказ водителей работать на автобусном маршруте №319

Администрация Кургана прокомментировала бунт в автотранспортном предприятии «Попутчик». «Утром 10 февраля отдельные сотрудники предприятия отказались выезжать на линию из-за невыплаты зарплаты», – сообщили в мэрии. Там добавили, что только после переговоров с руководством перевозчика, в 7 часов 30 минут утра, автобусы вышли на линию.

«В настоящее время на предприятии сложилась задержка заработной платы за январь 2022 года. Данная ситуация обусловлена неправильной хозяйственной деятельностью предприятия, – говорится в заявлении пресс-службы администрации города. – МКУ «Транспортное управление» проведена встреча с трудовым коллективом ООО «Попутчик+». Работодатель решает вопросы с выплатой заработной платы своему коллективу. Ситуация находится под контролем. При любом инциденте на маршрут будут выведены автобусы других перевозчиков, которые на сегодняшний момент подтвердили свою готовность».

Таким образом мэрия Кургана подтвердила информацию о забастовке сотрудников автотранспортного предприятия и отсутствии 10 февраля автобусов на маршруте №319.

Однако в своем сообщении пресс-служба назвала новость РИА «Новый День» фейком: «В информации сказано, что из-автобусы не ходили весь день, это фейк, задержка была 1,5 часа, в остальное время маршруты обслуживались, автобусы были на линии».

«Новый День» рекомендует пресс-службе администрации внимательно перечитать новость и поискать словосочетание «весь день», а также ознакомиться с понятием фейк. Фейковые новости (англ. fake news) – намеренная дезинформация в социальных медиа и традиционных СМИ.

О забастовке кондукторов и водителей «Новому Дню» сообщили в самой компании «Попутчик», эту же информацию подтверждает и мэрия.

Напомним, накануне сотрудники автотранспортного предприятия «Попутчик» отказались работать из-за задержки зарплаты. Пассажиры в социальных сетях сообщали, что 10 февраля были вынуждены добираться из Зайково в центр Кургана и обратно на попутном транспорте.

Курган, Ольга Федорова

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