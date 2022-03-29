В Зауралье депутаты утвердили обязанность перевозчиков уведомлять о росте стоимости проезда за месяц

Депутаты Курганской области сегодня во втором чтении приняли закон, который обязывает перевозчиков сообщать за месяц о планируемом повышении цен. Законопроект инициировал губернатор Вадим Шумков. Документ внесён в областную думу ещё зимой.

Поправки в закон вступят в силу после подписания губернатором региона и их опубликования, сообщает 45.ру.

На прошлой неделе стало известно, что компания «Транссервис» решила повысить цену на проезд в общественном транспорте Кургана до 33 рублей. Жители города возмутились очередным удорожанием билетов. Мэрия Кургана попросила перевозчика предоставить доказательства того, что его расходы выросли и повлекли рост стоимости проезда. После недолгой паузы городские власти заявили, что цена повысилась безосновательно. А перевозчики заявили, что стоимость проезда выросла настолько, на сколько цены подняли поставщики расходных материалов.

Однако после совещания в мэрии 28 марта представитель перевозчика Наталья Кутепова сообщила, что достигнуты договорённости о возвращении к прежней стоимости проезда в 30 рублей, потому что городские власти помогли урегулировать вопрос скачкообразного роста стоимости на запчасти. «По результатам совместных совещаний проведены переговоры с поставщиками. В результате найдено решение, позволяющее транспортной компании работать в тех же условиях», – сообщалось в релизе мэрии Кургана 28 марта.

Курган, Наталья Ефремова

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