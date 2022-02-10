Перевозчики в Кургане будут обязаны сообщать о повышении цен за месяц

Перевозчики в Кургане и в Курганской области будут обязаны за месяц предупреждать о планируемом повышении цен на проезд. Соответствующие поправки инициирует губернатор Курганской области Вадим Шумков в закон о регулировании отельных отношений в сфере транспортного обслуживания населения. Законопроект внесён в областную думу, пояснительной записки к нему нет. Сейчас, напомним, перевозчики обязаны сообщить в транспортное управление и автовокзал об изменении цены за 10 дней.

Тема повышения цен на проезд одна из самых острых для областного центра – города Кургана. Тариф на перевозки тут нерегулируемый, то есть частные компании могут устанавливать стоимость исходят из собственных затрат и желаемой прибыли. В 2021 году перевозчики Кургана много раз заявляли о необходимости повышения цен на проезд из-за возросших затрат. Однако в некоторых случаях путём переговоров и других методов властям города удавалось отсрочить повышение цен или отложить. Конфликт между перевозчиками и мэрией то находится в стагнации, то получает новое развитие. О проблеме в очень жёсткой форме высказывался губернатор Вадим Шумков.

В 2021 году областные власти обещали, что ситуацию можно будет изменить, в том числе и перейти на регулируемый тариф (то есть с компенсацией из бюджета недополученных доходов), после обследования пассажиропотока. Масштабное исследование уже весной 2022 года должен представить РосдорНИИ, который получил контракт на анализ состояния дорог и пассажиропоток.

Курган, Наталья Ефремова

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