Перевозчики Кургана отказались исполнить просьбу мэра Ситниковой о снижении стоимости проезда

Перевозчики Кургана не готовы снижать стоимость проезда в автобусе на маршрутах, где цена билета на прошлой неделе была повышена с 30 до 33 рублей. Как сообщил «Новому Дню» гендиректор компании «Трансервис» Алексей Кирпищиков, услуга подорожала ровно на столько, на сколько подорожали запасные части к транспортным средствам, поэтому сейчас администрация города совместно с УФАС изучают ценовую политику поставщиков запчастей.

Напомним, в субботу, 26 марта глава Кургана Елена Ситникова заявила, что для повышения стоимости проезда в автобусах не было оснований. По ее словам, газ не подорожал, а изменение цены на запчасти перевозчик не доказал. «Перевозчику рекомендовано не позднее начала недели (то есть 28 марта – прим. ред.) вернуть прежнюю стоимость проезда на обслуживаемых им маршрутах», – говорилось в заявлении главы Кургана.

В ответ в Союзе транспортных организаций Курганской области напомнили, что перевозчики Кургана (в отличие от коллег из соседних регионов) никогда не получали субсидий из бюджета, однако долгое время сдерживали рост цен при помощи покупок ПАЗиков и перехода на газ. В нынешней ситуации, по словам коммерсантов, все ресурсы исчерпаны и без повышения стоимости проезда или «без помощи государства важная артерия города в скором будущем перестанет существовать». Снижать цену за проезд обратно до 30 рублей никто не стал.

«Если перевозчики Кургана обанкротятся, то не только 5 тыс. семей города, задействованные в работе общественного транспорта, останутся без средств к существованию, но и все предприятия города остановятся т.к. большинство жителей опоздают или не смогут добраться до своих рабочих мест», – говорится в заявлении транспортников.

Напомним, в Кургане нет муниципального транспортного предприятия – его ликвидировали несколько лет назад. Тариф частные перевозчики устанавливают самостоятельно – он нерегулируемый. Фактически, рычагов воздействия на плату за проезд у чиновников нет.

В прошлом году власти обещали дать пояснение – возможен ли переход на регулируемый тариф с частичной компенсацией выпадающих доходов перевозчиков из бюджета. Для этого в том числе заказали дорогостоящее исследование пассажиропотока. Результатов исследования пока нет и прогноза от властей тоже.

Курган, Ольга Федорова

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