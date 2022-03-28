В Кургане стоимость проезда в автобусах вернется к прежней через несколько дней

Перевозчики Кургана, повысившие 24 марта стоимость проезда в общественном транспорте до 33 рублей, снизят цену. В ближайшие дни она вернется на прежний уровень – 30 рублей за одну поездку. Как сообщила «Новому Дню» директор транспортной компании Наталья Кутепова, перевозчик представил в УФАС и в администрацию города документы, подтверждающие обоснованность роста стоимости проезда. В частности, договоры с поставщиками запчастей.

«Рост на запчасти был скачкообразным и очень большим. На определенные виды запчастей он доходил до 300%. После того, как мы передали документы в мэрию и в УФАС, чиновники провели переговоры с поставщиками и поставщики снизили цены», – сказала Кутепова. Она отказалась уточнить, на какой процент поставщики снизили стоимость своей продукции, отметив, что «прежними цены не будут», но перевозчики готовы работать в таких условиях по старым расценкам.

Однако жителям Кургана придется платить за проезд 33 рубля еще несколько дней. Как объяснили в мэрии, в настоящее время транспортное предприятие проводит работу со своими партнерами, которые обеспечивают работу контрольно-кассовых терминалов по замене стоимости проезда. «Ориентировочно до 2 апреля эта работа будет завершена, и на маршрутах этой компании население вновь сможет приобретать билеты по 30 рублей», – сообщили в администрации города.

Напомним, еще сегодня днем перевозчики не были готовы к снижению стоимости проезда.

Курган, Ольга Федорова

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