Властям Кургана снова пришлось уговаривать перевозчика сохранить цены на проезд

Власти Кургана в субботу, 8 октября, заявили, что договорись с перевозчиком ООО «Транспортная Компания» о сохранении стоимости проезда. Таким образом на маршрутах № 2, 6, 20, 26, 30, 306, 324, 349, 359 билет будет стоить по-прежнему 30 рублей. Как пишет пресс-служба городской администрации, «решение принято по результатам рабочей встречи и согласительной комиссии, которая прошла с участием главы Кургана Елены Ситниковой, директора департамента развития городского хозяйства Андрея Плешкова, руководителей МКУ «Транспортное управление» и компании перевозчика».

Чиновники проверили расчёты перевозчика. Итоги этой поверки в мэрии не озвучивают, просто сообщают, что цена останется прежней.

В 2022 году это уже не первый случай, когда перевозчики заявляют о повышении цен, а мэрия потом выступает с заявлениями о необоснованности удорожания проезда. За этими заявлениями следуют переговоры. Цена билета возвращается на прежний уровень.

Ранее мэр Елена Ситникова обещала, что в сентябре-октябре городские власти разыграют новые маршруты – уже с регулируемым тарифом. Однако пока торги не объявлены. Подготовка к переходу на регулируемый тариф идёт почти год.

Курган, Наталья Ефремова

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