Губернатор Шумков призвал жителей засудить недобросовестные УК и скинул образец заявления

Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал граждан через суд заставлять недобросовестные управляющие компании оказывать качественные услуги по содержанию общего имущества домов. Глава Зауралья заявил, что его самого категорически не устраивает работа отдельных УК и оставил в своем телеграм-канале образец искового заявления для жителей.

«Ситуация медленно, но меняется, и уже не в пример прошлым годам есть много хороших примеров. Но, к сожалению, часть этих деятелей (управляющих компаний – прим. ред.) на ментальном уровне так и не перешагнули уровень кустарей и мелких вороваек, существующих на средства жителей», – написал Шумков. По его словам, многие управляющие компании злоупотребляют «либеральным законодательством», неграмотностью и пассивностью жильцов.

«Потому, уважаемые друзья, подключайтесь. Не давайте этим «коммерческим лентяям» уворовывать ваши средства. Будьте поактивней. Заставляйте их работать», – напутствовал жителей губернатор.

Курган, Ольга Федорова

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