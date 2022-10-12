Губернатор Шумков уволил начальника ГЖИ Чупахина из-за недовольства дворами в Кургане

Губернатор Курганской области Вадим Шумков уволил главу государственной жилищной инспекции Владимира Чупахина. Об этом сообщается в официальном паблике правительства «Вконтакте» 12 октября 2022 года. Причиной внезапного решения главы региона стало его недовольство дворами, которые он посмотрел в Кургане. Что именно не понравилось г-ну Шумкову и какая ответственность при этом лежит на Чупахине – не уточняется.

Ещё 10 октября в официальном паблике правительства появился видеокомментарий г-на Чупахина, который просил у жителей обращаться в суд, если им не нравится работа управляющих компаний.

Как сегодня уточнили в пресс-службе губернатора, временно исполнять обязанности руководителя ГЖИ будет Дмитрий Пысин – заместитель начальника госжилинспекции Курганской области – старший государственный жилищный инспектор.

Там добавили, что Шумков ждёт зеркальных мер от мэра Кургана Елены Ситниковой. «Руководитель региона настоятельно порекомендовал Елене Ситниковой привлечь к ответственности сотрудников, отвечающих за реализацию административных полномочий в муниципалитете», – говорится в сообщении паблика.

В пресс-службе сообщают, что губернатор, недовольный работой УК, обратился к руководителям подразделений «правоохранительных органов». В комментарии Вадима Шумкова, который следует за этим утверждением, говорится, что некоторые УК собирают деньги с пенсионеров, но «не предоставляют услуги вообще либо по принципу «кое-как», выводя деньги, по факту – обворовывая пожилых людей».

В цитате Шумкова не содержится никаких просьб к силовым структурам, только обвинение в адрес УК. Конкретные непорядочные УК также не названы.

Накануне с жёсткой критикой управляющих компаний глава региона выступил в своём телеграм-канале. По версии г-на Шумкова, некоторые руководители УК «на ментальном уровне так и не перешагнули уровень кустарей и мелких вороваек, существующих на средства жителей».

«Многие управляющие компании продолжают элементарно злоупотреблять «либеральным законодательством», неграмотностью и пассивностью жильцов, прячась за формулировками про «мораторий на проверки малого бизнеса», что их нанимают жители, а не государство, что они коммерческие организации», – написал губернатор.

Курган, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»