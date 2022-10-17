Житель Кургана выстрелил в кота, чтобы он не мяукал

Житель Кургана попытался застрелить кота за то, что тот мешал ему отдыхать. Инцидент случился в июле 2022 года. Мужчина услышал за окном мяуканье кота, взял пневматическую винтовку и выстрелил, попав животному в область правой щеки. Кот, к счастью, выжил. На его лечение хозяйка затратила 6650 рублей.

В отношении курганца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий их хулиганских побуждений). «Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов, также обязал возместить потерпевшей сумму материального ущерба на сумму 6650, а также компенсацию морального вреда на сумму 5 тыс. рублей», – сообщили в прокуратуре Курганской области.

Напомним, ранее стало известно о том, что у жителей Кургана начали пропадать кошки. Животные массово исчезают в районе Рябково. Люди предполагают, что в районе орудует живодер. По еще одной версии, кошек воруют дьяволопоклонники для празднования хэллоуина.



Курган, Ольга Федорова

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