На охрану курганского правительства потратят 10 миллионов

Курганское правительство потратит на охрану своего здания по ул. Гоголя, 56 больше 10 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Срок оказания услуги с 1 января по 31 декабря 2023 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 28 октября.

Согласно техзаданию, исполнитель должен обеспечить присутствие на объекте трех человек (одного днем, двоих – круглосуточно). Охранники должны уметь практически действовать в ЧС (например, при пожаре или теракте), быть вежливыми с посетителями, иметь опрятный внешний вид, соблюдать требования охраны окружающей среды, обладать навыками оказания первой помощи.

В соседней Тюменской области на охрану правительства выделяют 59,5 млн рублей. Правда, там приходится охранять не одно, а восемь административных зданий.

Курган, Ольга Федорова

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