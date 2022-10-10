Тюменское правительство потратит на охрану своих зданий 60 млн рублей

Правительство Тюменской области намерено потратить 59,5 млн рублей на круглосуточную охрану своих административных зданий в 2023 году. Соответствующая закупка появилась на одноименном сайте. Закаазчик – ГБУ ТО «Управление эксплуатации зданий» управления делами правительства региона.

Согласно техзаданию, охранять нужно будет 8 административных зданий, в том числе основное – на Володарского, 45. Также военизированной охраной с боевым ручным стрелковым оружием будут охраняться здания по адресам: ул. Республики, 24, Первомайская, 34/1, Советская, 61, ул. Сакко,17, Малыгина, 48, Свердлова, 5/1, Водопроводная, 35. Кроме оружия охранники будут вооружены баллончиками со слезоточивым газом и резиновыми дубинками.

Кто будет охранять тюменских чиновников, станет известно в конце месяца. Срок окончания подачи заявок – 25 октября.

Тюмень, Ольга Федорова

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