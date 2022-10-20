Губернатор Шумков распорядился усилить меры безопасности в регионе

Губернатор Вадим Шумков 20 октября провел заседание оперативного штаба, созданного по указу президента Владимира Путина в каждом регионе. Курганской области, как и в большинстве субъектов РФ, действует режим базовой готовности. Вадим Шумков подчеркнул, что обстановка в Зауралье спокойная и стабильная. Вместе с тем, меры безопасности должны быть усилены.

Как отметили в пресс-службе правительства, решения, принятые на оперштабе, обязательны для исполнения всеми структурами региона. В состав штаба вошли представители силовых структур, органов власти и муниципального управления. Возглавил штаб губернатор.

Напомним, охрана здания курганского правительства в 2023 году обойдется бюджету в 10 млн рублей. Охранники будут должны уметь практически действовать в чрезвычайных ситуациях – например при пожаре или теракте.

Курган, Ольга Федорова

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