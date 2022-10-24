В Зауралье предлагают избавить мобилизованных от налога

Депутаты курганской областной думы предлагают освободить жителей Зауралья, призванных в рамках частичной мобилизации, от транспортного налога за 2021 год.

С такой инициативой выступили члены фракции ЛДПР. «Это будет одной из дополнительных весомых мер поддержки мобилизованным и им семьям», – говорится в письме депутатов Юрия Ярушина и Ольги Дружининой на имя губернатора Вадима Шумкова.

Напомним, в Курганской области власти обеспечили мобилизованных первичным снаряжением и взяли на себя их обучение. Семьям также оказывается адресная помощь. Единовременных выплат в регионе пока нет.

Курган, Ольга Федорова

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