Губернатор Шумков призвал сделать выплаты для мобилизованных одинаковыми по всей стране

Губернатор дотационной Курганской области Вадим Шумков заявил о необходимости ввести в России одинаковые выплаты мобилизованным, не зависящие от возможностей бюджетов регионов. Об этом он написал в своем телеграм-канале после того, как съездил в Елань и пообщался с мужчинами, мобилизованными из Зауралья. К сожалению, глава региона не уточнил, кто конкретно должен принять такое решение и не назвал возможный источник финансирования.

«Вопрос про дополнительные выплаты мобилизованным не прозвучал (на встрече в Елани – прим. ред.). Но мы знаем, что он есть», – сообщил губернатор. Он отметил, что регионы принимают различные решения по допвыплатам мобилизованным и суммы очень разнятся.

«Если мы собираем парней в единую Российскую армию, а не на защиту интересов каждого региона в отдельности, то и подходы к их формированию, снаряжению, обучению и обеспечению, включая решения о выплатах должны быть едиными. Одинаковыми. Вне зависимости от возможностей конкретных бюджетов. Ведь это граждане единой страны. Не дело, когда на одной боевой позиции будут находиться парни из разных регионов – по-разному одеты, обуты, оплачены, обучены и обеспечены. Это обижает людей, ставит их в неравное положение. Потому что, несмотря на специфику и разные возможности различных регионов, у нас единая страна, единый народ, и единые интересы, которые этот народ должен защищать в единой системе Вооружённых Сил. С единым подходом к обеспечению», – заявил Вадим Шумков.

В своем посте он фактически констатировал, что региону пришлось взять на себя обязанности Мнобороны РФ.

«С самого начала объявления частичной мобилизации, понимая, что в возникшем хаосе уполномоченные органы и организации не успевают сориентироваться в части обеспечения мобилизованных, мы занялись и этой работой – от транспортировки и питания до их первичного снаряжения и обучения. Все взяли на себя. Сейчас мы собрали предметы снаряжения и экипировки для мобилизованных, продукты питания, приобретаем для них специальное оборудование, заказали огромное количество иного имущества, необходимого для обустройства нормального быта и решения боевых задач, которое будем отправлять до конца месяца. С учётом нехватки опытных кадровых офицеров сами собрали и от себя направили группу ребят, имеющих боевой опыт и навыки, которые занимаются с мобилизованными. И добавим таких инструкторов ещё», – рассказал Вадим Шумков. Он добавил, что ситуация с частичной мобилизацией застала врасплох многие уполномоченные органы.

«Многие к ней оказались не готовы, включая тех, кто отвечал за саму мобилизацию, снаряжение, снабжение и обучение наших парней. Понимая это, мы не рядились и не перепирались, а просто делали это и продолжаем делать. Но время прошло, и пора определяться», – рассуждает глава Зауралья.

Напомним, субъекты могут делать ежемесячные доплаты к денежному довольствию военнослужащих, а также производить единовременные выплаты для призванных по мобилизации. К примеру, Ямал принял решение выплачивать мобилизованным по 300 тыс. рублей, а власти Югры анонсировали выплаты по 500 тыс. рублей каждому мобилизированному, в Челябинской области выдают по 20 тыс. рублей на ребенка. В Курганской области выплат нет.

В выходные в соцсетях распространялось видео на котором якобы курганские мобилизованные добровольцы жаловались на отсутствие помощи со стороны областных властей. По их словам, им пришлось потратить собственные средства (порядка 20 тыс. руб. на человека) на то, чтобы купить минимальное снаряжение. В правительстве Зауралья не поверили, там заявили, что курганцы не могли сказать такого.

«Мы связались с воинской частью, задали командиру вопрос, каким образом в войсковой части во время активной подготовки и боевого слаживания могут проводиться подобные съемки. Нас заверило командование, что такого быть просто не может», – прокомментировал видео директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Станислав Носков.

Кроме этого, военнослужащие сообщили, что уже третью неделю ждут губернатора Шумкова в гости хотя бы с тушенкой. Но никто к ним не едет. В итоге в понедельник, 17 октября, Вадиму Шумкову пришлось лично выехать в Елань и передать бойцам снаряжение, экипировку и походное питание.

Курган, Ольга Федорова

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