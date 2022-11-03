Курганские власти выплатят мобилизованным по 50 тыс. рублей

В Курганской области вводят единовременные выплаты для мобилизованных. Размер их составит 50 тыс. рублей. Решение принято после окончания частичной мобилизации и после того, как губернатор региона Вадим Шумков направил в федеральное правительство предложения по уравниванию выплат бойцам из разных регионов.

«Правительством сегодня приняли решение оказать единовременную финансовую поддержку мобилизованным жителям Курганской области. Сумма выплаты составит 50 000 рублей на одного человека. Выплаты пройдут со следующей недели после уточнения списков с военкоматом. Эта мера поддержки будет дополнительной к тем мерам, по которым решения были приняты ранее, включая поддержку семей мобилизованных, а также поставку средств экипировки и снаряжения»,– написал г-н Шумков в своих аккаунтах.

Соседние более обеспеченные регионы уже давно ввели единовременные выплаты мобилизованным. Они больше, чем курганские. Ямал, например, платит по 300 тыс.рублей. ХМАО – 500 тыс. рублей.

Курган, Наталья Ефремова

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