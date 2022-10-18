Курганские власти отправили Путину предложения по единым выплатам для мобилизованных

Правительство Курганской области направило в Москву предложения по финансовой помощи мобилизованным. «Наши предложения по унификации подходов к выплатам мобилизованным, а также по приостановке начисления процентов на период мобилизации направили в правительство, администрацию президента и Госдуму», – написал в своем телеграм-канале губернатор Вадим Шумков. Что конкретно предлагают курганские чиновники он не уточнил.

Накануне Шумков призвал ввести в России одинаковые выплаты для мобилизованных, не зависящие от возможностей бюджетов регионов. А также остановить начисление процентов по их кредитам на срок службы.

Напомним, субъекты могут делать ежемесячные доплаты к денежному довольствию военнослужащих, а также производить единовременные выплаты для призванных по мобилизации. К примеру, Ямал принял решение выплачивать мобилизованным по 300 тыс. рублей, власти Югры анонсировали выплаты по 500 тыс. рублей каждому мобилизированному, а в Челябинской области выдают по 20 тыс. рублей на ребенка. В Курганской области выплат нет.

Курган, Ольга Федорова

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