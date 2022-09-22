Губернатор Артюхов анонсировал выплаты в 300 тыс. рублей для призванных в рамках мобилизации с Ямала

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал выплаты в 300 тыс. рублей для тех, кто будет призван в рамках частичной мобилизации из региона. Он также обещал распространить на них все льготы, которые сейчас имеют участники спецоперации. Своё решение глава автономного округа озвучил 22 сентября поздно вечером в своём телеграм-канале.

«Принял решение предоставить единовременную выплату в 300 тысяч рублей каждому, кто будет призван с Ямала в соответствии с указом Президента. Распространим на наших жителей и другие меры поддержки ветеранов боевых действий», – написал г-н Артюхов.

Он добавил, что готов ответить на вопрос каждого гражданина, который поступит ему в личные сообщения.

«Понимаю, что у многих ямальцев сейчас будет много вопросов. Пишите мне в личные сообщения, буду все их смотреть в ежедневном режиме», – говорится в посте губернатора.

Салехард, Наталья Ефремова

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