С Ямала в рамках первого этапа мобилизуют более 900 человек

Предварительное число граждан, которые будут мобилизованы с Ямала в рамках первого этапа частичной мобилизации – 920 человек. Эту информацию озвучил собеседник агентства «Новый День» в правительстве автономного округа. Наибольшее число резервистов должны отправиться из Ноябрьска и Нового Уренгоя – 350 и 250.

Собеседник добавил, что главы крупных муниципалитетов – Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надымскогой района и Салехарда – должны обеспечить создание и оснащение пунктов временного размещения граждан, призванных на службу в рамках мобилизации.

22 сентября 2022 года губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провёл заседание окружной призывной комиссии по мобилизации граждан в ЯНАО. После этого он сообщил, что мобилизованным с Ямала будут выплачивать по 300 тыс. рублей. Других подробностей кампании губернатор не озвучил.

Частичная мобилизация в стране объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Те, кто находится в запасе, будут отправлены на территорию Украины и республик, где сейчас проходит специальная военная операция.

Сегодня же на Ямале стартовало голосование для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о вхождении их родных регионов в состав России. 4 дня будет проходить вездное голосование. 27 сентября состоится голосование на стационарных участках в крупных городах ЯНАО.

Салехард, Юлия Фролова

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