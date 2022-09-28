Губернатор Артюхов пообещал каждому мобилизованному телефон, коврик и спальный мешок

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов побывал на пункте сбора мобилизованных граждан в Салехарде. Глава региона пообещал каждому, кто призван, аптечку, коврик, спальный мешок и телефон. Об этом он написал в своём телеграм-канале 28 сентября 2022 года.

«Наши ребята прибывают на пункты сбора перед отправкой в учебные части. Первых добровольцев уже отправили Красноселькупский и Ямальский районы. Оборудовали для ребят специализированные помещения в наших городах. Всех обеспечиваем горячим питанием, телефонами для связи с близкими, с собой даём продуктовый сухпаёк. Поручил на месте выдавать набор самого нужного в полевых условиях: собраны аптечки с медикаментами, каждый в дальнейшем получит личный спальный мешок и коврик. Гордимся нашими ребятами и будем помогать во всём. Будьте уверены, вы и ваши семьи получат всю необходимую поддержку. Весь Ямал с вами. Ждём домой!», – написал г-н Артюхов.

Ранее агентство «Новый День» сообщало, что на первом этапе с Ямала будут мобилизованы около 920 граждан. Больше всех резервистов планируется призвать из Ноябрьска. Дмитрий Артюхов говорил, что каждый призванный в рамках частичной мобилизации с Ямала получит 300 тыс. рублей.

Ранее с мобилизованным бойцами пообщался губернатор соседней Тюменской области Александр Моор.

Салехард, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»