Губернатор Артюхов и чиновники Ямала перечислят на нужды бойцов СВО зарплаты за месяц

Члены правительства Ямала и губернатор Дмитрий Артюхов перечислят на поддержку военнослужащих СВО свои месячные зарплаты. Такое решение чиновников озвучил глава региона во время встречи с бойцами. Об этом сообщают в пресс-службе правительства округа. Сумму в официальном сообщении не раскрывают, однако следует полагать, что она немаленькая – в регионе высокие зарплаты, тем более у руководителей высшего звена.



Как отмечают в правительстве, глава ЯНАО ещё раз уточнил у участников СВО, какие есть потребности у них и их семей. Г-н Артюхов рассказал о работе регионального филиала госфонда «Защитники Отечества», который начал работать с 1 июня в Салехарде. Он создан для оказания помощи бойам спецоперации и членам их семей.

Встреча главы округа и военнослужащих прошла в день награждения госнаградами. Ямальские бойцы в числе тех, кто отмечен за мужество и героизм. В правительстве озвучивают их фамилии.

Один из них – Валерий Колодко из Нового Уренгоя. Он добровольцем ушёл на СВО, был командиром роты. Предотвратил внезапное нападение противника, вызвал огонь на себя и тем самым спас жизни своих сослуживцев. Дома его ждала семья, четыре дочки. Указом президента РФ ямалец награждён орденом Мужества.



Ещё пятерым участникам специальной военной операции – Игорю Машталенко, Алексею Хлопцеву, Владимиру Тарасову, Бахтияру Байзакову и Алексею Кузьмину – глава региона вручил медали «За отвагу».

Салехард, Юлия Фролова

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