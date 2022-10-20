Депутаты утвердили новые льготы для семей участников СВО

На Ямале принят комплекс мер поддержки для членов семей граждан, участвующих в специальной военной операции. Речь идёт о семьях военнослужащих, в том числе мобилизованных, работников федеральных структур, принимающих участие в СВО, контрактников и участников добровольного отряда «БАРС». Соответствующие изменения депутаты ямальского парламента внесли в региональное законодательство 20 октября, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона.

«Накануне Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал комплексный пакет мер поддержки наших военнослужащих. Сегодня все предложения мы поддержали. Считаю это важным политическим и последовательным социальным решением. С коллегами-депутатами регулярно общаемся с мобилизованными, их семьями. Бойцы защищают Родину, и мы должны позаботиться о них и их родных», – отметил спикер ямальского парламента Сергей Ямкин.

Так, на семьи участников специальной военной операции распространяется право на компенсацию родительской платы в размере 70% за посещение детского сада.

Еще одно нововведение касается получения высшего и среднего специального образования. Детям военнослужащих предоставят целевую образовательную субсидию в размере 100% от стоимости обучения (не более 200 тысяч рублей за учебный год).

Также члены семей участников СВО смогут без очереди получить медицинское обслуживание в окружных учреждениях здравоохранения. При амбулаторном лечении дети до 18 лет участников СВО будут обеспечены бесплатными лекарствами.

К членам семей относятся супруги военнослужащих и несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения; лица, находящиеся на иждивении военнослужащих, а также родители участников СВО.

Кроме того, для участников специальной военной операции полностью отменён транспортный налог в отношении одного легкового автомобиля независимо от мощности двигателя.

«Новые условия применения налоговых льгот по транспортному налогу распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, поэтому в 2022 году налоговыми органами для указанной категории налогоплательщиков транспортный налог за 2021 год исчисляться не будет», – прокомментировал заместитель Председателя ямальского парламента Виктор Казарин.

Напомним, что в автономном округе освобождены от уплаты транспортного налога ветераны и инвалиды боевых действий, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также многодетные семьи и ямальцы, принимавшие участие в испытании ядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на военных объектах и средствах вооружения, напоминает пресс-служба парламента ЯНАО.

Салехард, Елена Васильева

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