Губернатор Артюхов проверил, как работает отдел помощи семьям участников СВО

В правительстве Ямала расширили отдел, который занимается помощью семьям участников СВО и прибывшим из новых территорий. А также наладили электронный сервис для быстрого получения документов для этой категории граждан. Губернатор Дмитрий Артюхов посетил обновлённый отдел департамента социальной защиты населения.

Глава региона попросил коллег подробно рассказывать о льготах семьям бойцов. Возможно, пока не все знают о введённых преференциях.

«Наша главная задача – знать каждую семью участников специальной военной операции, понимать их особенности и потребности, чем занимаются дети и в каких вопросах нужна помощь. Мы должны быть уверены, что люди знают о принятых для них мерах поддержки, и чувствуют особое к ним отношение, заботу. Важен адресный, индивидуальный подход к каждой семье. Жду от органов социальной защиты, окружных и муниципальных ведомств проактивную позицию. Если нужно, приходите домой к семьям, рассказывайте, какую помощь мы можем оказать: бесплатные секции для детей, образовательные субсидии и любые другие. Нужно максимально по-человечески относиться к ситуации»,– сказал глава региона, которого цитируют в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Там напомнили, что по поручению губернатора в округе приняли комплекс мер социальной поддержки для военнослужащих и их семей. Например, родителям детей, которые не посещают детский сад, ежемесячно выплачивается компенсация. Дети военнослужащих могут бесплатно посещать кружки и секции в государственных учреждениях культуры Ямала. Им безвозмездно оказывают платные услуги в государственных учреждениях физической культуры и спорта.

Для удобства жителей, власти обновили личный кабинет получателя социальных выплат – появилась возможность заказать актуальные справки.

Документы автоматически заверяются электронной цифровой подписью и могут быть представлены по месту требования. Раньше за документом необходимо было обращаться в орган соцзащиты.

Также вопросы по мерам поддержки можно задать по телефону единой справочной службы (МФЦ) 88002000115.

Салехард, Наталья Ефремова

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