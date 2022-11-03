Дети участников СВО смогут бесплатно посещать кружки и секции

На Ямале несовершеннолетние дети участников спецоперации смогут бесплатно посещать кружки и секции. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства округа, данная мера поддержки распространяется на три окружных учреждения: МВК имени И.С. Шемановского, Окружной центр национальный культур и Национальную библиотеку ЯНАО. Кроме того, чтобы расширить охват, ее, по поручению губернатора, распространят и на муниципальные учреждения. Это станет возможным после принятия соответствующих документов. Решения уже приняты в Лабытнанги, Губкинском и Надымском районе. Ожидается, что ребятам будут доступны бесплатные занятия в 268 творческих объединениях на базе 55 учреждений в 13 муниципалитетах округа.

Для того, чтобы подтвердить принадлежность к категории, родителю ребенка необходимо обратиться непосредственно в учреждение культуры, написать заявление на бесплатное оказание услуги и предоставить свидетельство о рождении или паспорт несовершеннолетнего ребенка, паспорт родителя (законного представителя) и документ, выданный военкоматом. Бесплатно посещать секции можно на период участия военнослужащего в СВО. При условии оплаты услуг до указанной даты родителям необходимо обратиться к руководителю учреждения культуры и инициировать перерасчет.

Мера поддержки распространяется на участников СВО: граждан России, призванных на военную службу по мобилизации, добровольцев, участников батальонов «БАРС», сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

Салехард, Елена Васильева

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