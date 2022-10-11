На Ямале новые льготы для семей мобилизованных: бесплатное обучение в вузе, лечение вне очереди

На Ямале введут новые льготы и меры поддержки для мобилизованных и их семей. В частности, военнослужащие получат деньги на реабилитацию, их дети – бесплатное обучение в вузе и ссузе, занятия в секциях, семьи – внеочередное обслуживание в больницах. Это дополнительно к тем 300 тыс. рублей, о которых говорилось ранее. Новые льготы обозначил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своём телеграм-канале.
«Запускаем комплекс дополнительных мер поддержки. Перечислю основные решения:
1. Для военнослужащих:
• единовременная региональная выплата – 300 000 рублей;
• реабилитационный сертификат на 120 000 рублей на медицинские услуги;
• освобождение от уплаты транспортного налога.
2. Для их детей:
• обеспечим детей до 18 лет всеми лекарствами, которые выпишут им врачи;
• полностью берём на себя расходы на отдых и оздоровление в России один раз в году;
• оплатим обучение в вузе (не более 200 тыс. рублей за учебный год).
• компенсируем стоимость обучения по программам среднего профессионального образования;
• приоритет при зачислении в спортивные секции, выдадим спортивную экипировку;
• занятия в любых секциях и кружках в госучреждениях культуры и спорта – бесплатные;
• летом для юных спортсменов организуем оздоровительные сборы.
3. Для семей:
• вернём супругам военнослужащих и их детям стоимость обучения по подготовке водителей категории «В»;
• в государственных больницах семьи наших военнослужащих будут обслуживаться без очереди;
• приоритет в очереди для участников окружной жилищной программы для молодых семей.
Меры поддержки уже действуют, волнующие вас вопросы можно задать по номеру единой справочной службы (МФЦ) 88002000115», – написал глава региона.
Также родителям детей, которые не посещают детский сад, будет ежемесячно выплачиваться компенсация. При посещении дошкольного учреждения семья получит компенсацию в размере 70% от средней родительской платы, независимо от количества детей.
Для детей военнослужащих посещение спортивных мероприятий будет бесплатным. Зачисление ребят в спортивные группы, секции госучреждений будет проводиться в первоочередном порядке. Детей военнослужащих снабдят спортивной экипировкой и оплатят летние оздоровительные спортивные сборы.
Нетрудоустроенным супругам военнослужащих окажут содействие в поиске работы, а также обеспечат региональную доплату до максимального размера пособия по безработице.
Салехард, Юлия Фролова
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