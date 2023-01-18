На Ямале членам семей участников СВО будут компенсировать затраты на учебу и получение водительских прав

В ЯНАО утвердили новый порядок выплаты новых мер поддержки членам семей участников специальной военной операции. 30 января окружной департамент образования начнет прием документов по трем направлениям.

Студенты из семей военнослужащих могут подать заявку на предоставление компенсации для оплаты обучения в колледжах и техникумах, имеющих образовательную лицензию. Обучение компенсируют не только в государственных, но и в частных учреждениях среднего профессионального образования, а также за пределами автономного округа.

Компенсация осуществляется в полном размере стоимости. Главное условие – студенты должны быть детьми военнослужащего (родные, подопечные, усыновленные, опекаемые) и обучаться без задолженностей.

Еще одна мера поддержки – предоставление компенсации детям и супругам военнослужащих, обучающихся вождению автомобиля на категорию «В». Компенсируются, в том числе водительские курсы, пройденные у индивидуальных предпринимателей, работающих в автономном округе на основании лицензии. Оплачена будет стоимость обучения по фактическим расходам, но не более 40 тысяч рублей.

Детям военнослужащих предоставляется также компенсация платы за обучение в вузах. Возмещена будет стоимость по фактическим расходам, но не более 200 тысяч рублей за учебный год. Обязательное условие: студент должен быть членом семьи военнослужащего, обучаться без задолженностей и по окончании вуза отработать на территории автономного округа не менее трех лет.

Перечень документов для предоставления компенсации будет опубликован на сайте департамента образования ЯНАО. Прием документов продлится до 1 марта.

Как напомнили в пресс-службе администрации губернатора округа, на Ямале по поручению губернатора принят пакет мер поддержки участников спецоперации и их семей. Он включает 38 различных льгот и выплат. В сфере образования это компенсация родительской платы за посещение детских садов, образовательная субсидия для оплаты учебы в вузе в размере 200 тысяч рублей, компенсация детям военнослужащих стоимости обучения в техникумах и колледжах Ямала.

Салехард, Елена Васильева

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