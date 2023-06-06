Участникам СВО и их близким на Ямале помогут найти работу или переобучиться

Участникам СВО с Ямала и их семьям будут искать работу, им помогут с обучением или с повышением квалификации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО 6 июня 2023 года.

«Окружной департамент занятости населения разработал документ, в соответствие с которым ветеранам боевых действий, а также членам их семей предусмотрена комплексная помощь в трудоустройстве. Мероприятие включает обучение новой профессии или повышение квалификации по имеющейся, психологическое консультирование и подготовку к собеседованиям с работодателями», – уточнили в правительстве округа.

За каждым обратившимся будет закреплен карьерный консультант. Все услуги бесплатны. Получить их можно в любое удобное рабочее время, в том числе на базе фонда «Защитники Отечества».

Власти напоминают: на Ямале для участников спецоперации на Украине действует уже более 40 мер. Они охватывают различные сферы: соцзащита, здравоохранение, культура, спорт, образование, детский отдых.

Салехард, Наталья Ефремова

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