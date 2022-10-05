На Ямале выполнили план по частичной мобилизации

План по частичной мобилизации в ЯНАО выполнен. Об этом сообщил изданию «Красный Север» военный комиссар округа полковник Михаил Торовин. По его словам, после формирования подразделений призывников отправят на прохождение учебных сборов.

По сведениям военкомата, ямальский батальон полностью экипирован. При этом накануне заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров сообщал, что власти всё ещё докупают дополнительные вещи для мобилизованных бойцов: тёплое бельё, коврики, спальные мешки.

Как пишет издание, мобилизованные должны пройти обучение в частях: они отточат навыки владения оружием, боевыми машинами, а также пройдут курсы по своим учётным специальностям.

Как сообщалось ранее, предварительное число граждан, которые будут мобилизованы с Ямала в рамках первого этапа частичной мобилизации – 920 человек.

Салехард, Наталья Ефремова

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