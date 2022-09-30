Власти ответили на вопрос подписчиков губернатора Артюхова, кто из чиновников будет мобилизован

Чиновники правительства Ямала предпочли дать размытый ответ на вопрос о том, кто из государственных и муниципальных служащих отправится в рамках мобилизации в зону СВО. Такой вопрос задала подписчица в комментариях на официальной странице губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

«Очень жаль, что не только ни один из глав городов и районов нашего Ямала, и тем более наш губернатор не огласили список добровольцев из своей команды! Неужели, Дмитрий Андреевич, в вашем аппарате нет достойных для несения службы и защиты Отечества? Или может я что-то пропустила, поправьте, если не так», – такой комментарий оставила пользователь в комментариях.

Ответ дал не сам глава региона, а департамент гражданской защиты ЯНАО. «Персональные данные военнослужащих не разглашаются в целях их безопасности», – написали представители ведомства, не посчитав нужным сообщить, есть ли вообще среди чиновников те, кто оказался мобилизован.

Неофициально в администрациях сообщают, что муниципальные и государственные служащие имеют бронь на период мобилизации.

Ранее депутат Гордумы Салехарда Роман Арефьев, который регулярно постит в своих соцсетях патриотический контент, сообщил, что повестка ему не пришла и в зону СВО он пока не отправляется. Скорее всего, это связано с ограничениями по здоровью, которые у него имеются.

Салехард, Наталья Ефремова

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