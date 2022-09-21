Молодой депутат гордумы Салехарда рассказал, почему не примет участие в мобилизации

Один из молодых депутатов Ямала, который поддерживает специальную военную операцию и участвует в гуманитарных акциях– Роман Арефьев – не подпадает под частичную мобилизацию. Он сообщил, что готов пойти на службу, если категории мобилизации будут расширены. Такой комментарий он дал в беседе с агентством «Новый День» 21 сентября 2022 года. Г-н Арефьев является депутатом городской думы Салехарда.

«Я не попадаю в категории, которые обозначены частичной мобилизацией, но готов. Когда будет объявлена мобилизация, соответствующая моей категории годности, я готов (отправиться на службу – прим.ред). Рассматриваю возможность пойти добровольцем, но пока есть нюансы, которые не дают мне этого сделать», – сказал депутат.

Он пояснил, что не имеет опыта боевых действий, не служил в армии, так как имеет ограничения по здоровью. Роман Арефьев добавил, что сожалеет о том, что у него есть такие ограничения и что он не может быть полезен стране.

Частичная мобилизация объявлена 21 сентября 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. В первую очередь на службу должны отправиться те, кто находится в запасе – это касается тех, кто служил в армии, имеет военную специальность, подготовку и опыт боевых действий.

Салехард, Юлия Фролова

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