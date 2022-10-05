Вместо медкомиссии – медосмотр: власти ЯНАО ответили на вопрос о проверке здоровья мобилизованных

Власти Ямала ответили на вопрос об отсутствии медкомиссии для мобилизованных на призывных пунктах. По данным департамента гражданской защиты Ямала, вместо медкомиссии проводится медосмотр. Если мужчина жалуется на состояние здоровья, то его могут направить на дополнительное обследование. Такой ответ ведомство дало подписчикам губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, которые задали волнующий ямальцев вопрос.

В минувшие выходные дни в Сеть выложили видео, на котором мобилизованные ямальцы возмущаются отсутствием обещанной медкомиссии. Военком Ноябрьска при этом уверяет, что комиссия не проводится. Военкомат Ямала до сих пор не выступил с разъяснениями после публикации этого видео.

«При частичной мобилизации в военкомате проводится медицинский осмотр (но не комиссия). Если мобилизуемый жалуется на здоровье, мобилизационная комиссия вправе направить его на дополнительное обследование в медицинское учреждение.

В прокуратуре округа начала работу «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации.

«Горячая линия» будет работать круглосуточно. Вопросы можно задать по телефонным номерам:

– 8 (34922) 3-99-58, 3-99-61 – прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа;

– 8 (34963) 2-99-97, 5-33-74 – прокуратура г. Ноябрьска

– 8 (902) 816-40-31 (дежурный прокурор) по будням с 18:00 до 9:00 и в нерабочие дни.

По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия», – написали в ответ на вопрос читателя аккаунта главы региона представители департамента гражданской защиты ЯНАО.

Салехард, Наталья Ефремова

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