После жалобы мобилизованных ямальцев военная прокуратура признала нарушения в учебном центре Тюмени

Военная прокуратура признала, что в учебном центре Тюмени нарушались правила призыва граждан в рамках частичной мобилизации, так как не проводился медицинский осмотр. Об этом сообщили в ответ на запрос агентства «Новый День» в военной прокуратуре ЦВО. Запрос агентство направляло после того, как в Сети появилось видео от мобилизованных из Ноябрьска, которые на пункте сбора в Тюмени вступили в перепалку с военкомом из-за отсутствия медкомиссии.

«В соответствии с ведомственными правовыми актам Минобороны РФ всем призываемым по мобилизации гражданам при прибытии на пункт сбора военного комиссариата (воинскую часть, организацию) в целях исключения инфекционных заболеваний, а также увечий, заболеваний, препятствующих призыву, проводится медицинский осмотр. Организация этих мероприятий возлагается на территориальную призывную комиссию.

Установлено, что в учебном центре г.Тюмени данное требование не выполнялось. В целях устранения нарушений закона организован выезд на место работников военной прокуратуры гарнизона.

В ходе встреч, проведённых с командованием воинской части-формирователя и призывниками, даны исчерпывающие разъяснения норм и требований.

В настоящее время благодаря вмешательству военной прокуратуры недостатки устранены. Организована работа по проведению медосвидетельствования в целях определения состояния здоровья прибывших граждан», – говорится в официальном ответе прокуратуры, который подписан начальником организационно-аналитического отдела военной прокуратуры г-ном Селивановым.

Ранее в правительстве Ямала сообщали, вместо медкомиссии для мобилизованных граждан проводится медосмотр.

Ноябрьск, Тюмень, Юлия Фролова

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