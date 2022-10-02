Призывники из Ноябрьска возмущены отсутствием медкомиссии на пунктах сбора

Жители Ноябрьска в воскресенье, 2 октября, обсуждают видео, сделанное, вероятнее всего, на пункте сбора мобилизованных в Тюмени. На нем мужчины-призывники спрашивают у военного, почему для мобилизованных из Ноябрьска не было обещанной медкомиссии. Они указывают, что в зону проведения СВО в итоге могут попасть бойцы со сломанной ногой и псориазом. В ответ военный (в комментариях его определяют, как военком Ноябрьска) говорит, что никакой комиссии не будет.

Разгорается словесная перепалка, мужчины напоминают, что о медкомиссии говорили в Ноябрьске, на пункте сбора. И там ее обещали провести своевременно и качественно. Однако этого так и не случилось.

«При мобилизации не проводится вообще никакой медкомиссии, я правильно понимаю?»,– спрашивает один из мужчин в толпе.

«Да, абсолютно»,– отвечает ему предположительно военком. Его упрекают за то, что в Ноябрьске он озвучивал другие данные.

В пояснениях к видеозаписи указывается: «Согласно п. 1.5.2 Протокола заседания призывной комиссии ЯНАО по мобилизации граждан РФ от 22.09.2022 Д.А. Артюховым было дано поручение об обеспечении организации работы военно-врачебных комиссий с целью проведения медицинского освидетельствования граждан, призванных на военную службу.

По факту мы имеем то, что медицинское освидетельствование мобилизованных в г.Ноябрьск не проводилось. Изначально говорили, что медицинское освидетельствование будет проходить в СОК «Зенит» г. Ноябрьска, в «Зените»сказали, что медицинское освидетельствование будет проходить в Тюмени, в Тюмени ребятам сказали, что медицинское освидетельствование они должны были пройти в г. Ноябрьск, и сейчас они его проходить не будут.

Помогите разобраться с данной ситуацией, в военном комиссариате г. Ноябрьск разводят руками и говорят, что они ничего не знают, их целью было доставить ребят в Тюмень, вот и все .

Обеспокоены данным вопросом многие родственники мобилизованных ямальцев.

Разве возможно произвести адекватное распределение по войскам без актуальных данных по здоровью?", – написал автор поста.

Он опубликован в группе «Происшествия Ноябрьск» «ВК» 2 октября 2022 года.

Получить комментарии в пресс-службе губернатора Дмитрия Артюхова не удалось.

Сотовых телефонов военкомата Ноябрьска в распоряжении редакции нет. Под постом никто из чиновников или представителей военкомата комментарии не оставлял.

Видео есть в редакции, однако публиковать его мы не можем в связи с наличием мата.

Частичная мобилизация была объявлена президентом 21 сентября в связи с необходимостью усиления группировки военных и добровольцев, участвующих в СВО.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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