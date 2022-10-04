Замгубернатора Ямала Мажаров: закупки вещей для мобилизованных ещё не завершены

Заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров побывал в Тюмени, в местах проживания мобилизованных из автономного округа мужчин. Он рассказал, что посещал запасников с офицерами Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) и принимал от мобилизованных жалобы. По итогам визита чиновник заявил, что бытовые условия проживания ребят хорошие. При этом округ всё ещё закупает для бойцов коврики, спальные мешки и тёплые вещи – пока что закупки не завершены.

«Форму им выдали, кому-то ещё выдают. Плюс всё, что губернатор обещал. Мы уже закупили спальные мешки, и они у нас уже находятся в Тюмени. Мы им выдадим в тот момент… мы будем знать, что завтра ребята уезжают, и в этот момент мы им выдадим спальные мешки. Мы закупили коврики, они тоже уже на подходе к Тюмени. Мы сейчас занимаемся тёплой одеждой, я имею в виду нательное бельё. Мы закупаем технику – бензопилы, генераторы, палатки, чтобы в местах их постоянного пребывания они могли сушить одежду. То есть перечень на сегодня настолько большой, мы стараемся всё закупать. Мы работаем с муниципалитетами, с нефтяными и газовыми компаниями, которые готовы нам оказать содействие»,– сказал г-н Мажаров, чей комментарий опубликован в официальном аккаунте правительства Ямала в телеграме.

Александр Мажаров не прокомментировал конфликт на пункте сбора мобилизованных с Ямала, связанный с вопросом прохождения медкомиссии. Как ранее писало агентство «Новый День», мобилизованные из Ноябрьска поспорили с военным комиссаром в Тюмени. Главный вопрос – почему в военкомате им обещали медкомиссию, но в итоге её никто проводить не стал.

До сих пор военкомат Ноябрьска не посчитал нужным прокомментировать этот конфликт. Дозвониться по номерам, опубликованным на официальном сайте военкомата, агентству не удалось. Направлен запрос в военную прокуратуру.

Тюмень, Салехард, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»