На Ямале для жителей ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья организуют 5-дневный референдум по вопросу вхождения в Россию

На Ямале готовятся провести референдум по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Голосовать смогут граждане, прибывшие с этих территорий, в том числе беженцы.

Для участия в голосовании гражданам потребуется паспорт или другой документ, который подтверждает, что они до прибытия в ЯНАО проживали в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Голосование продлится несколько дней.

Как рассказали агентству «Новый День» в Избиркоме ЯНАО, с 23 по 26 сентября участковые комиссии будут выезжать в города и посёлки. График пока точно неизвестен – сейчас Избирком принимает на «горячую линию» заявки и вопросы от тех, кто хотел бы сделать свой выбор в эти дни. «На основании заявок комиссии будут формировать маршруты выездов, будут определять место проведения выездного голосования и будут оповещать тех, кто оставит заявку, о времени и месте проведения референдума», – уточнил глава Избиркома Ямала Андрей Гиберт.

Он уточнил, что комиссии сформированы из числа граждан, которые прибыли с территорий, участвующих в референдуме.

Заявки принимаются по телефонам: 8-800-200-00-20 – бесплатный многоканальный телефон; телефон «горячей линии» по Ямалу – 8-800-200-89-25.

А 27 сентября голосование пройдёт в 4 крупных городах региона на стационарных участках. Их адреса озвучивает «Север пресс»: Новый Уренгой, мкр. Студенческий, 1А; Ноябрьск, Ленина, 12; Салехард, Республики, 78; Надым, проспект Ленинградский, 10Е.

На каждом участке будет по 4 комиссии – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Салехард, Юлия Фролова

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