Курганские власти ищут инвестора для строительства ФОК в Заозёрном макрорайоне

Власти Курганской области ищут партнёра-инвестора для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Заозёрном макрорайоне. Концессионный конкурс объявили на официальном сайте торгов, правда, по какой-то причине власти о нём ничего не сообщили публично. В условиях конкурса говорится, что вложения инвестора должны составить не менее 211 млн рублей.

На строительство ФОКа отводится 1 год. Он появится в 4 микрорайоне. После возведения здания его эксплуатацией занимается концессионер, то есть инвестор. Он вносит концессионную плату в бюджет региона. Её размер должен определиться в результате конкурса. В документации пока указано минимальное значение – 50 тыс. рублей.

В здании будет 2 этажа. ФОК будет включать универсальный зал, помещение для настольного тенниса, универсальное помещение на 2 этаже и вспомогательные кабинеты – раздевалки, тренерские и т.д. Планируется, что там будут проводить занятия по волейболу, боксу, баскетболу, мини-футболу, настольному теннису.

Важное условие: инвестор должен будет доказать, что у него есть опыт управления спорткомплексами. Заявки будут рассматривать в конце 2022 года.

В Курганской области на слуху неудачный пример государственно-частного партнёрства – строительство школы в селе Кетово. Инвестор – компания «Эверест» – возвела здание учебного заведения за свой счёт, однако долгое время власти и застройщик не могли согласовать цену выкупа. На этапе начала строительства договорённости не были должным образом зафиксированы. Скандал приобрёл федеральный масштаб – родители требовали открыть новую школу, которую власти обещали ещё несколько лет назад. После затжного пбличного конфликта правительство Зауралья согласилось на выкуп и запросило средства в федеральном бюджете.

Курган, Наталья Ефремова

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